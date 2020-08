Inter-Bayer Leverkusen: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Lunedi 10 Agosto all’Esprit Arena di Dusseldorf si giocherà, alle ore 21:00, il quarto di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen, due squadre che sognano la vittoria finale, e che hanno tutti i mezzi per arrivare fino in fondo. I nerazzurri arrivano alla sfida in un buono stato di forma viste le ultime tre vittorie in tre partite di Serie A e il 2-0 contro il Getafe che le ha permesso di superare il turno, sarà decisamente più complicato affrontare i tedeschi che possono contare su una rosa molto fisica e con un reparto offensivo ricco di rapidità e tecnica. Conte sta pensando a lanciare Eriksen dal primo minuto alle spalle della coppia Lautaro-Lukaku. Conferma in difesa con Godin e Bastoni ai lati di De Vrij, ancora fuori Skriniar. Sulla destra Candreva sostituirà D’ambrosio, in mezzo al campo la mediana sarà presidiata da Brozovic e Barella che garantiscono qualità e quantità. Il Leverkusen è reduce da una grande delusione in Bundesliga che l’ha vista concludere al quinto posto e non qualificarsi alla prossima Champions League, l’unica speranza di accedervi è data dalla vittoria dell’Europa League, obiettivo in cui la squadra crede. L’allenatore Bosz dovrebbe puntare sui migliori undici e quindi non mancherà Kai Havertz che agirà da punta centrale sostenuto sulla trequarti dai velocisti Bailey e Diaby e dal giovane talento di origini afghane Amiri. A fare schermo davanti alla difesa non ci sarà il cileno Aranguiz, squalificato, al suo posto dovrebbe esserci Palacios affiancato da Baumgartlinger . Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Bayer Leverkusen:

Inter-Bayer Leverkusen probabili formazioni:

Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Probabile formazione Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Wendell, S. Bender, Tah, L. Bender; Baumgartlinger, Palacios; Bailey, Amiri, Diaby; Havertz.

Inter-Bayer Leverkusen quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.10 3.40 3.40 1.95 1.75 1.65 2.10 2.05 3.50 3.50 1.87 1.85 1.65 2.10 2.12 3.55 3.26 1.90 1.80 1.63 2.14

Inter-Bayer Leverkusen dove vederla in TV

L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare.

