Shakhtar Donetsk-Basilea: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Shakhtar Donetsk e Basilea si affronteranno nello scenario della Veltins Arena martedi 11 Agosto, due squadre galvanizzate dalle brillanti prestazioni offerte negli ottavi. La vincente dell’incontro affronterà una tra Bayer Leverkusen e Inter. Lo Shakhtar ha eliminato con facilità una squadra ostica come il Wolfsburg con un risultato complessivo di 5-1 che lascia gli ucraini fiduciosi in vista dei quarti di finale. Ucraini che dovranno fare a meno del difensore centrale Kocholava, squalificato, sarà rimpiazzato dal classe ’99 Bondar. Dalla cintola in su la squadra di Luis Castro parla portoghese, ben cinque brasiliani titolari per sei maglie tra centrocampo e attacco, particolare attenzione per Taison e Marlos che quando si accendono portano più di qualche scompiglio nelle difese avversarie. Il Basilea arriva al match dopo una netta vittoria, tra andata e ritorno, contro l’Eintracht Francoforte e ora sogna in grande sperando nell’approdo alle semifinali. Gli svizzeri si appelleranno ancora una volta al loro capitano e trascinatore Fabian Frei che con cinque gol nella competizione è il miglior marcatore dei suoi. Reparto offensivo composto sicuramente da Arthur Cabral supportato dal numero 10 Samuele Campo, maggior talento tra i giocatori di Marcel Koller. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Shakhtar Donetsk-Basilea:

Shakhtar Donetsk-Basilea probabili formazioni:

Probabile formazione Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Matvienko, Bondar, Kryvtsov, Dos Santos; Stepanenko, Marcos Bahia; Taison, Alan Patrick, Marlos; Junior Moraes.

Probabile formazione Basilea (4-4-1-1): Nikolic; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Pululu, Frei, Xhaka, Stocker; Campo, Arthur Cabral.

Shakhtar Donetsk-Basilea quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.00 3.40 3.75 1.80 1.90 1.80 1.90 2.00 3.40 3.75 1.72 2.00 1.75 1.95 2.00 3.40 3.75 1.89 1.90 1.80 1.99

Shakhtar Donetsk-Basilea dove vederla in TV

L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare.

