Basilea-Eintracht Francoforte: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Al Sankt Jakob-Park, ore 21 di giovedì 6 agosto, sotto la direzione dello spagnolo Antonio Mateu Lahoz si sfidano Basilea e Eintracht Francoforte. All’andata fini 0-3. Svizzeri che sono una delle squadre scese dalla Champions, dopo il doppio confronto perso con il LASK, arrivati terzi nel proprio campionato e giunti ai quarti grazie al successo sull’APOEL. L’unico non disponibile per Koller è Zuffi. Tedeschi che hanno chiuso noni la stagione, di conseguenza fuori da tutte le competizioni, a meno di clamorosi risultati. Reduci dai sedicesimi contro il Salisburgo, la compagine di Hütter non potrà schierare causa squalifica Kostic. La vincitrice di questo match affronterà lo Shakhtar Donetsk che ha rifilato in Ucraina 3 gol al Wolfsburg dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Basilea-Eintracht Francoforte:

Basilea-Eintracht Francoforte formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Basilea (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Campo, Bua; Ademi.

Formazione ufficiale Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Kohr, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Dost.

Basilea-Eintracht Francoforte dove vederla in TV

La partita tra Basilea ed Eintracht Francoforte sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

