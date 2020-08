Wolverhampton-Olympiacos: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In terra greca fini 1-1, fu il primo incrocio della storia fra le due compagini, al Molineux Stadium il ritorno è tutto da scrivere. Sotto la direzione dell’arbitro polacco Marciniak, giovedì 6 alle 21 c’è Wolverhampton-Olympiacos. Inglesi reduci da un ottimo campionato, che li ha visti anche in lotta per la Champions, mancata per le 3 sconfitte subite in 6 giornate. Dopo esser partiti dal secondo turno di qualificazione e affondato gli avversari dell’Espanyol nei sedicesimi di finale, gli Wolves nonostante siano arrivati settimi nel proprio torneo nazionale, si sono visti sottrarre la partecipazione alla prossima Europa League dall’Arsenal, arrivato dietro in classifica ma fresco vincitore della FA Cup. Solamente la squadra ospite non avrà la rosa al completo, di fatti dovrà fra i conti con le assenze di Ruben Semedo infortunato ed il binomio degli squalificati El-Arbi Hilal-Soudani. Dominata la Super League con 18 punti di vantaggio sulla seconda, dopo la decisione di dividere il campionato greco in due gironi, la squadra di Martins si è ritrovata nella ex Coppa UEFA dopo aver passato i preliminari di Champions ed essersi piazzata terza dietro a Bayern Monaco e Tottenham nel suo girone, prima di sconfiggere i Gunners nell’ultimo turno. La vincitrice del match si troverà sulla propria strada una fra Siviglia e Roma. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Olympiacos:

Wolverhampton-Olympiacos formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Wolverhampton (3-4-3): Rui Patrício; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre; Traoré, Jiménez, Jota.

Formazione ufficiale Olympiacos (4-3-3): Allain; Elabdellaoui, Gaspar, Ba, Tsimikas; Camara, Bouchalakis, Guilherme; Masouras, Al Arabi, Valbuena.



Wolverhampton-Olympiacos dove vederla in TV

La partita tra Wolverhampton ed Olympiacos sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

