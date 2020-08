Prosegue questa particolare edizione dell’Europa League con i quarti di finale, i quali come da nuovo regolamento, si disputeranno con una partita secca in campo neutro. Lunedi 10 Agosto il Rhein Energie Stadion di Colonia ospiterà alle ore 21:00 il match tra Manchester United e Copenaghen. Il pronostico è scontato ma, come sappiamo, in 90 minuti può succedere di tutto. Per i Red Devils il superamento degli ottavi è stato una formalità dopo lo 0-5 dell’andata contro il LASK. Solskjaer si è permesso un ampio turnover per la partita di ritorno tenendo fuori otto undicesimi della formazione titolare che ci aspettiamo di ritrovare in campo dall’inizio in un 4-2-3-1 che fa della velocità e delle giocate negli spazi le sue armi migliori grazie al talento di Bruno Fernandes, Martial e Rashford. Mediana rocciosa formata da Matič e Pogba, dubbio in porta tra Romero e De Gea.

Il Copenaghen ha ribaltato l’1-0 subito all’andata e ha eliminato l’Istanbul Basaksehir, fresco Campione di Turchia, grazie alla doppietta di Wind e al gol di Falk, un sonante 3-0 che concede il diritto di sperare nel miracolo contro lo United. L’allenatore Solbakken dovrebbe confermare lo stesso undici che ha conquistato il passaggio del turno eccezion fatta per la punta centrale che sarà Michael Santos. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Manchester United-Copenaghen:

Manchester United-Copenaghen probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindeloef, Maguire, Williams; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Probabile formazione Copenaghen (4-2-3-1): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Zeca, Mudrazija; Biel, Wind, Falk; Santos.

Manchester United-Copenaghen quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.28 5.75 10.00 2.30 1.55 2.30 1.72 1.26 6.00 10.50 2.35 1.53 2.05 1.70 1.27 5.70 10.20 2.37 1.52 1.87 1.83

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Manchester United-Copenaghen dove vederla in TV:

La partita tra Manchester United e Copenaghen sarà trasmessa su Sky Sport, Sky Go e NOW TV.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

La partita tra

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.