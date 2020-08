Siviglia-Roma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Giovedì 6 agosto, alle 18:55 nel meraviglioso prato verde della MSV Arena di Duisburg, si affrontano Siviglia e Roma, il capo di questo ottavo di finale sarà l’olandese Kuipers. Monchi ritrova la squadra con cui ha disputato una semifinale di Champions, prima di ritornare in terra Andalusa e conquistare la qualificazione alla massima competizione europea per club. Gli uomini di Lopetegui arrivati quarti nella Liga, rimanendo imbattuti dalla ripresa del torneo, hanno eliminato il Cluj null’ultimo turno con due pareggi (1-1 e 0-0), dovrà però fare a meno di Gudelj per questo incontro, poiché risultato positivo al Covid-19. La Roma è chiamata a non sbagliare, quinta piazza per lei in Serie A, l’unico modo per accedere alla ex Coppa Campioni è quello di portarsi il trofeo nella capitale. Prima di ritrovarsi contro il suo vecchio DS, i giallorossi hanno superato i belgi del Gent, con un risultato complessivo di 2-1. Fonseca ci crede, pronto a fare felice la nuova proprietà, nonostante la squalifica di Veretout. Nessun precedente ufficiale tra le due compagini, questa sarà la prima volta, chi trionfa affronta la vincente di Wolverhampton-Olympiacos. Andiamo ora specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Siviglia-Roma:

Siviglia-Roma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, L.De Jong, Munir.

Formazione ufficiale Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.



Siviglia-Roma dove vederla in TV

La partita tra Siviglia ed Roma sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

