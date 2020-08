Sabato 8 Agosto alle ore 21:00 l’Allianz Arena di Monaco ospiterà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern e Chelsea. Il Bayern Monaco arriva alla sfida dopo aver blindato l’accesso alle final eight di Lisbona grazie allo 0-3 rifilato allo Stamford Bridge ma consapevole che non ci sarà niente di scontato, anche perchè la squadra tedesca non gioca una partita ufficiale dal 27 Giugno e potrebbe subire il dinamismo dei ragazzi di Lampard. Bayern che non rinuncia al tridente composto dal bomber Lewandowski insieme a Coman e Gnabry, apparsi in grande forma nelle ultime gare ufficiali. Alle loro spalle agirà il capitano Thomas Müller, in mediana Kimmich con Goretzka, fuori Thiago Alcantara. Il Chelsea proverà a compiere il miracolo giocandosela con la difesa a 3 composta da Azpilicueta, Rudiger e Christiansen. Assenti importanti per squalifica Jorginho e Marcos Alonso, la fascia sinistra sarà dunque presidiata da Emerson Palmieri. In mezzo al campo Barkley sostituirà l’italo-brasiliano, non si discute Kantè. Mount e Pulisic liberi di spaziare e di creare gioco a sostegno di Giroud. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Bayern Monaco-Chelsea:

Bayern Monaco-Chelsea probabili formazioni:

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Probabile formazione Chelsea (3-4-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen; James, Kanté, Barkley, Emerson; Mount, Pulisic, Giroud.

Bayern Monaco-Chelsea quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.36 5.25 7.00 2.70 1.40 1.65 2.20 1.34 5.25 7.25 2.95 1.36 1.57 2.25 1.38 5.20 7.50 2.85 1.39 1.55 2.35

Bayern Monaco-Chelsea dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySportFootball, ma la potrete anche seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo.

