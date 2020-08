Bayer Leverkusen-Rangers: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 18:55 di giovedì 6 agosto, alla BayArena va in scena Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers, con l’olandese Makkelie pronto a prendere le redini dell’incontro. La squadra di Steven Gerrard deve rimontare l’1-3 dell’andata se vuole accedere ai quarti di finale, per farlo però non potrà contare sull’aiuto di Kamara, causa squalifica. Il campionato scozzese è uno dei pochi che ha deciso di concludere la stagione anzi tempo, in tal modo i Gers sono arrivati secondi, conquistando i preliminari di Champions League. Gli ospiti hanno raggiunto questi ottavi grazie al doppio successo sul Praga. Tedeschi con una preparazione atletica decisamente migliore, visto che hanno concluso la loro competizione nazionale. Il morale degli uomini di Bosz non è però dei migliori, oltre ad aver perso la finale della Coppa di Germania contro il Bayern Monaco, si sono visti soffiare la quarta piazza, valevole per la qualificazione alla massima competizione continentale per club dal Borussia Monchengladbach, complice la sconfitta con l’Herta Berlino nella penultima giornata. Dopo essere arrivati terzi nel proprio girone della ex Coppa Campioni, dietro Juventus e Atletico Madrid, gli Werkself sono riusciti ad eliminare il Porto, battendolo in entrambe le sfide. l’Inter aspetta l’esito di questo match, per capire chi sarà il suo prossimo avversario. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Rangers:

Bayer Leverkusen-Rangers formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Havertz, Bailey; Volland.

Formazione ufficiale Rangers (4-4-2): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Arfield, Jack, Aribo, Hagi; Kent, Morelos.

Bayer Leverkusen-Rangers dove vederla in TV

La partita tra Bayer Leverkusen ed Rangers sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

