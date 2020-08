Juventus-Lione: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il calcio non si ferma. Chiusi i campionati nazionali, si riparte con la Champions League, in questa particolare edizione estiva. Venerdi 7 Agosto all’Allianz Stadium andrà in scena l’ottavo di ritorno tra Juventus e Lione. Si riparte dallo 1-0 in favore dei francesi, maturato nella gara di andata. Mister Sarri sa che non può sbagliare e che una sconfitta venerdi lo metterebbe a rischio esonero, con ogni probabilità punterà sui suoi 11 fedelissimi. L’unico dubbio ad oggi è rappresentato da Paulo Dybala: l’argentino ha subito un elongazione femorale contro la Sampdoria, il tecnico bianconero, però, resta fiducioso per il recupero. Non recupera invece Douglas Costa, chiamato agli straordinari Bernardeschi. Il Lione vive una situazione molto particolare in quanto affronterà il match reduce da una sola partita ufficiale (la finale di Coppa di Francia contro il PSG persa ai rigori il 31 Luglio) dopo quattro mesi di stop. La squadra di Garcia fa della solidità difensiva la sua arma migliore con cui proverà a compensare una condizione fisica sicuramente non al top. Si rivedrà il capitano Depay ormai totalmente recuperato dall’infortunio del legamento crociato che lo aveva visto saltare la gara di andata, farà coppia in avanti con Dembelè, miglior marcatore della squadra con 22 gol in stagione. Attenzione al talento di Houssem Aouar vero faro del centrocampo. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Lione:

Juventus-Lione probabili formazioni:

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

Probabile formazione Lione (3-5-1-1): Lopes; Denayer, Marcelo, Andersen; Dubois, Aouar, Mendes, Caqueret, Cornet; Depay, Dembelè.

Juventus-Lione quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.44 4.50 7.00 2.00 1.72 1.95 1.83 1.44 4.33 7.00 2.05 1.72 1.91 1.80 1.45 4.40 7.50 2.04 1.72 1.92 1.85

Juventus-Lione dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà trasmessa su SkySport1,la potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

