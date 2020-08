Il Barcellona ospita il Napoli nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League sabato 8 Agosto alle ore 21.00. Si riparte dall’1-1 maturato al San Paolo, risultato che tiene aperte le speranze del Napoli che ha bisogno di una grande prestazione per fermare l’imbattibilità casalinga del Barcellona che va avanti da 35 partite. I catalani però non hanno brillato nelle ultime uscite di campionato. Messi ha recentemente dichiarato “Se vogliamo vincere la Champions League dobbiamo migliorare molto, altrimenti possiamo anche perdere contro il Napoli” duro attacco all’allenatore Quique Setièn che dovrà fare a meno dello squalificato Busquets, professore del centrocampo blaugrana, sostituito dal jolly Sergi Roberto, e di Vidal anch’egli squalificato. In attacco non si dicutono i big three Messi, Súarez, Griezmann. Il Napoli spera di recuperare Lorenzo Insigne, uscito per un lieve infortunio contro la Lazio, se non ce la dovesse fare al suo posto giocherà Lozano che avrà l’opportunità di riscattare una stagione al di sotto delle aspettative. Problemi in difesa per Gattuso che non avrà a disposizione Manolas e Maksimovič, dovrebbe puntare su Di Lorenzo adattato al fianco di Koulibaly. Davanti inamovibile Dries “Ciro” Mertens. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Barcellona-Napoli:

Barcellona-Napoli probabili formazioni:

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitić, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zieliński; Callejón, Mertens, Insigne.

Barcellona-Napoli quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.66 4.00 4.25 2.25 1.57 1.65 2.20 1.62 3.90 5.00 2.25 1.60 1.62 2.15 1.65 4.00 5.15 2.35 1.55 1.55 2.35

Barcellona-Napoli dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su Canale 5.

