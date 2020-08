L’Etihad Stadium di Manchester ospiterà l’ottavo di ritorno tra Manchester City e Real Madrid, in scena alle ore 21 del 7 Agosto. La vittoria per 1-2 dei citizens a Madrid ha reso gli inglesi i favoriti per il passaggio del turno, nonostante i due risultati su tre però, Pep Guardiola predica prudenza e avverte i suoi: “il Real Madrid è il re della Champions, se pensiamo a gestire il doppio confronto, ci eliminano” ha dichiarato il tecnico catalano che ben conosce l’ambiente madridista. Sarà sicuramente assente il Kun Agüero, così come Sanè, promesso sposo del Bayern Monaco. In dubbio la presenza di Bernardo Silva dal primo minuto, scalda i motori Mahrez. Il Real Madrid si presenta alla sfida da campione de LaLiga consapevole di poter ribaltare il risultato dell’andata. Dovrà provare a farlo senza il capitano e leader Sergio Ramos, espulso nel finale al Bernabeu (26° cartellino rosso in carriera), al suo posto ci sarà Eder Militão affiancato dal solito Varane. Per Zidane tornano a disposizione Asensio, Hazard e Marcelo. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid:

Manchester City-Real Madrid probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko; de Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

Probabile formazione Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Eder Militão, Marcelo; Kroos, Casemiro, Valverde; Modrić, Isco, Benzema.

Manchester City-Real Madrid quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.72 4.33 4.00 2.50 1.47 1.50 2.50 1.70 4.40 3.90 2.60 1.45 1.50 2.40 1.72 4.40 4.14 2.62 1.45 1.48 2.62

Manchester City-Real Madrid dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySportFootball, ma la potrete anche seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo.

