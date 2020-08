Inter-Getafe: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Inter, dopo aver chiuso il campionato al secondo posto (meno uno dalla Juventus campione d’Italia) vuole essere protagonista assoluta in Europa League; i nerazzurri, infatti, hanno tutte le possibilità per andare a vincere la competizione. Il primo avversario dei ragazzi di Conte sarà il Getafe che, in Liga, hanno avuto delle difficoltà nel post lockdown. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 3-4-1-2. Tra i pali Handanovic con la linea difensiva guidata da De Vrij ai cui lati agiranno Skriniar e Bastoni. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Brozovic e il dinamismo di Barella; fondamentali i due esterni, Candreva e Young, chiamati a svolgere entrambe le fasi di gioco. A supporto della coppia Lukaku-Lautaro Martinez ci sarà Eriksen che non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Il Getafe risponderà con il 4-4-2. Tra i pali spazio a Soria con Djené e Timor a guidare il reparto difensivo mentre le corsie saranno presidiate da Damián Suárez e Olivera. In mezzo al campo la forza fisica di Arambarri e il dinamismo garantito da Maksimovic con due come Nyom e Cucurella ad alternarsi nella fase di spinta. In avanti, con Mata, ci sarà Molina. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Getafe:

Inter-Getafe probabili formazioni:

Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina

Inter-Getafe quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.66 3.75 5.25 1.65 2.10 2.10 1.66 1.65 3.70 5.25 1.65 2.10 2,10 1.65 1.68 3.90 5.30 1.68 2.15 2.02 1.77

Consigliamo l’Uno tra l’1.65 e l’1.68.

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Inter-Getafe dove vederla in TV

La partita sarà visibile su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno)

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.