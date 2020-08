Wolves-Olympiakos: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Uno degli ottavi di finale, di ritorno, che si preannuncia più interessante è quello che mette di fronte Wolves ed Olympiakos; all’andata, in terra greca, terminò uno a uno. Risultato che permette al club inglese di avere un leggero vantaggio ma non bisogna dare nulla per scontato soprattutto a distanza di cinque mesi. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 3-4-3. Tra i pali Patricio con la linea difensiva guidata da Coady ai cui lati agiranno Boly e Saiss. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Moutinho e uno come Neves in grado di dare qualità e quantità al centrocampo; fondamentali i due esterni, Doherty e Vinagre, il cui compito sarà quello di svolgere entrambe le fase difensive. In avanti Jimenez con due come Traore e Joata sulle corsie. Gli ospiti risponderanno con il 4-3-3. Jose Sa in porta con la linea difensiva guidata dalla coppia centrale Gaspar-Ba mentre le corsie vedranno la presenza di Elabdellaoui e Tsimikas. In mezzo al campo Bouchalakis a dare equilibrio con due come Guilherme e Camara a dare sostanza e dinamismo. In avanti Masouras e Valbuena supporteranno l’unica punta El Arabi. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Wolves-Olympiakos:

Wolves-Olympiakos probabili formazioni:

Probabile formazione Wolves (3-4-3): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre; Traore, Jimenez, Jota.

Probabile formazione Olympiakos (4-3-3): Jose Sa; Elabdellaoui, Gaspar, Ba, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Camara; Masouras, El Arabi, Valbuena.

Wolves-Olympiakos quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.70 3.50 5.25 1.57 2.25 2.10 1.65 1.67 3.60 5.25 1.60 2.20 2.20 1.60 1.72 3.65 5.41 1.62 2.25 2.11 1.70

Consigliamo l’Uno tra l’1.67 e l’1.72.

Wolves-Olympiakos dove vederla in TV

Al momento non è disponibile nessuna informazione

