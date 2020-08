Siviglia-Roma: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Una delle sfide sicuramente più interessanti degli ottavi di finale di Europa League mette di fronte Siviglia e Roma. Il club spagnolo ha chiuso la stagione al quarto posto mentre i giallorossi, con il cambio modulo, hanno dimostrato di poter rendere al meglio e arrivano a questo sfida forti di otto risultati utili consecutivi (sette vittorie e un pareggio). Il Siviglia scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta Bono con la linea difensiva guidata da Diego Carlos al cui fianco agirà Koundé mentre le corsie saranno presidiate da Navas e Reguilon il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Jordan con due come Banega e Vazquez a dare tanta qualità al centrocampo. In avanti, ai lati di De Jong, agiranno Ocampos e El Haddadi. La Roma, invece, risponderà con l’ormai consueto 3-4-2-1. In porta spazio a Pau Lopez con il terzetto difensivo guidato da Mancini ai cui lati agiranno Ibanez e Kolarov; in mezzo al campo, visto l’assenza di Veretout squalificato, ci saranno Diawara e Cristante pronti a dare sostanza e dinamismo. Fondamentali i due esterni, Spinazzola e Bruno Peres, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. Dietro a Dzeko ci sarà la coppia di trequartisti composta da Pellegrini e Mkhitaryan. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Siviglia-Roma:

Siviglia-Roma probabili formazioni:

Probabile formazione Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Jordan, Vazquez; Ocampos, de Jong, El Haddadi.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Kolarov; Spinazzola, Cristante, Diawara, Peres; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

Siviglia-Roma quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.20 3.30 3.30 1.75 1.95 1.75 1.95 2.15 3.25 3.40 1.72 2.00 1.80 1.91 2.21 3.30 3.51 1.78 2.00 1.75 2.04

Consigliamo il GOAL tra l’1.75 e l’1.80.

Siviglia-Roma dove vederla in TV

La partita sarà disponibile su Sky, precisamente sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport).

