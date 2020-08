SPAL-Fiorentina: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Ore 18 al Paolo Mazza si apre l’ultima domenica di A, sotto la direzione di Robilotta (sez. A.I.A.). SPAL-Fiorentina ci racconta di due compagini reduci da un campionato deludente, i ferraresi, oltre ad avere il peggior attacco della competizione sono matematica retrocessi, complici anche gli unici 2 punti conquistati dalla ripresa del torneo. Viola con alle spalle la bella vittoria casalinga contro il Bologna per 4-0, salvi ma con obiettivi diversi a inizio stagione. Gli infortunati per la squadra di Di Biagio sono tanti: Berisha, Cerri, Floccari, Petagna Reca e Sala. Anche Iachini, fresco di conferma per la prossima stagione, non potrà contare su alcuni calciatori, fra cui Castrovilli e Ribéry, oltre allo squalificato Ghezzal. 37 incroci totali fra queste due squadre nel massimo campionato italiano, con 7 successi emiliani (l’ultimo nel 1967/68), 17 fiorentini e 13 pareggi che chiudono il conto. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di SPAL-Fiorentina:

SPAL-Fiorentina formazioni ufficiali

Formazione ufficiale SPAL (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valoti; Cuellar.

Formazione ufficiale Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Chiesa, Vlahovic.

SPAL-Fiorentina dove vederla in TV

La partita tra SPAL ed Fiorentina sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter. Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

