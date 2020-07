Sassuolo-Genoa: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Una delle tante gare in programma nella giornata di mercoledì alle 19.30 è Sassuolo-Genoa: il palcoscenico sarà il prato del Mapei Stadium. Neroverdi che in questa stagione hanno raggiunto l’apice della loro crescita: da qualche anno stavano mostrando un ottimo gioco, frizzante, in grado di mettere in difficoltà chiunque, ma con qualche difetto. Durante questi mesi, De Zerbi ha lavorato tantissimo, limando la quasi totalità dei difetti e portando il Sassuolo sulla vetta delle serie A, almeno per il gioco dimostrato. Gli avversari, dal canto loro, hanno ingranato la marcia in quest’ultima parte di campionato, non riuscendo a emulare i cugini raggiungendo la salvezza con qualche giornata d’anticipo. Gli uomini di Nicola stanno infatti mettendo in scena una bellissima battaglia con i giallorossi per l’ultimo posto disponibile per la prossima stagione, che si risolverà probabilmente all’ultima giornata. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Sassuolo-Genoa:

Sassuolo-Genoa probabili formazioni:

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1):Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo

Probabile formazione Genoa(3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Romero; Biraschi, Lerager, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Sanabria

Sassuolo-Genoa quote e pronostico:

Sassuolo-Genoa dove vederla in TV

La partita tra Sassuolo e Genoa sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e Now Tv.

Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter. Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

