Cagliari-Juventus: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Mercoledì 29 alle 21:45 la Juventus scenderà in campo da Campione d’Italia alla Sardegna Arena di Cagliari. I bianconeri sono riusciti nell’impresa di vincere il nono Scudetto consecutivo, nonostante le numerose difficoltà incontrate nel corso della stagione dovute al cambio in panchina. Non è mai facile inserirsi e provare a cambiare la mentalità di un gruppo vincente; Maurizio Sarri ci ha provato e probabilmente ancora non è riuscito del tutto ad inculcare il suo gioco alla squadra, ma alla fine è riuscito a vincere, che in una piazza come quella bianconera rimane l’unica cosa che conta. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Cagliari-Juventus:

Cagliari-Juventus probabili formazioni:

Probabile formazione Cagliari(3-5-2):Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Birsa, Rog, Ionita, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone

Probabile formazione Juventus(4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani Demiral, A. Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.

Cagliari-Juventus quote e pronostico:

Cagliari-Juventus dove vederla in TV

La partita tra Cagliari e Juventus sarà trasmessa su Sky Sport, Sky Go e NOW TV.

