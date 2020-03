Bonaventura in scadenza: a chi farebbe comodo?

Giacomo Bonaventura vedrà il suo contratto col Milan scadere il 30 giugno 2020, salvo rinnovi dell’ultimo secondo, e pertanto è da gennaio che il ragazzo può accordarsi con qualsiasi altra società dell’intero panorama calcistico. Centrocampista duttile, classe ‘89, mai una parola fuori posto e un discreto fiuto del gol, tutte caratteristiche apprezzabili che fanno di Bonaventura una preda squisita da accaparrarsi in tempi brevi per battere la concorrenza. Ma a chi potrebbe tornare utile un tuttofare del centrocampo come Bonaventura? A molte società in effetti. Anche se un rinnovo col Milan sembra lontano proprio ai rossoneri tornerebbe ancora utile il ragazzo, così come le sue doti di incursore farebbero molto comodo a squadre come Hellas Verona e Fiorentina, ma la squadra che più ha mostrato interesse per Bonaventura al momento è la Lazio. Il DS laziale Igli Tare ha visto in “Jack di cuori” il profilo ideale per regalare a Simone Inzaghi un calciatore importante: calciatore maturo e pronto che quindi non va aspettato, motivato dalla voglia di riscatto, duttile in grado di giocare sia in mezzo al campo che sulle fasce, capace di segnare 43 gol e siglare 23 assist in 242 presenze in Serie A… e tutto questo a parametro zero con un ingaggio alla portata di molte società (al Milan ora guadagna 2 milioni); va inoltre sottolineato il fatto che l’agente di Jack Bonaventura è nientemeno che Mino Raiola che con il club biancoceleste di Lotito è in buonissimi rapporti. Per il calciomercato ci sarà tempo, intanto Bonaventura continua ad allenarsi per farsi trovare pronto in caso di eventuale ripresa del campionato di Serie A.

