Champions League, ecco l’idea per far terminare la competizione

Il coronavirus ha obbligato dei cambiamenti radicali nel mondo dello sport; in questi giorni si sta discutendo per trovare una soluzione in modo tale da far terminare la stagione calcistica. Uno dei punti più importanti riguarda le competizioni europee; l’idea che sta prendendo piede per ridurre il calendario, una volta che si tornerà a giocare (ad oggi ogni data è assolutamente teorica), è quella di introdurre in via straordinaria le final four per la Champion League. Una formula che porterebbe a giocare semifinali e finale in quattro giorni ad Istanbul sempre che la città abbia la possibilità di ospitare le gare. Come alternative si potrebbe scegliere di mantenere la formula attuale facendo però giocare quarti e semifinali in gara secca. Si naviga a vista e, in attesa di un miglioramento sanitario, si prova a capire come portare a termine una stagione calcistica di cui parleremo per molti anni.

