Coronavirus, Thiago contro la Bundesliga: “Tutto questo è una follia”

Coronavirus Thiago contro la Bundesliga

Il 13 Marzo tramite il proprio account su Twitter, il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, Thiago Alcantara scriveva così “E’ davvero folle. Per favore, smettetela di scherzare e atterrate sulla terra. Siamo onesti: ci sono priorità molto più importanti di qualsiasi sport”. Nella stessa giornata, poche ore dopo l’appello di Thiago, è arrivato lo stop della Bundesliga per via del diffondersi del Coronavirus. Nonostante le buone intenzioni dello spagnolo, le sue parole sono state interpretate in modo non positivo dalla stampa tedesca. In buona sostanza viene invitato il centrocampista a donare parte del suo lauto stipendio in favore della ricerca al vaccino per contrastare il virus.

Ricordiamo che attualmente tutte le competizioni calcistiche europee sono state sospese.

