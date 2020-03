Coronavirus Mason Mount fugge dalla quarantena

A seguito della positività del giocatore del Chelsea Callum Hudson-Odoi al Covid-19, la società londinese ha prontamente adottato misure volontarie di quarantena. Misure che non sono state recepite dalla giovane stella dei blues, Mason Mount, il quale, probabilmente in un grande momento di nostalgia dal terreno di gioco, ha preferito aggirare le regole ed è andato a giocare a calcio, in tutta tranquillità, al centro sportivo Trent Park, insieme ad un altro calciatore, Declan Rice, del West Ham. Il giocatore è stato riconosciuto da un tifoso che aveva portato il figlio al parco. Al momento non è trapelata nessuna reazione del Chelsea, se non quella di richiamare Mount che, ci si augura, verrà quantomeno multato per questo suo gesto d’irresponsabilità in un momento del genere.

