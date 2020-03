Bruno Fernandes è già Player of the Month

Bruno Fernandes si è già preso il Manchester United e l’intera Premier League. Un mese e mezzo fa il Manchester United annunciava ufficialmente l’acquisto di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona per la modica cifra di 55 milioni più bonus e molti si chiesero se il ragazzo potesse effettivamente valerli quei soldi, oggi abbiamo una risposta: si, li vale tutti fino all’ultimo centesimo.

L’impatto devastante di Bruno Fernandes, 3 gol e 4 assist in appena 9 gare, gli è valso l’ambito premio di “Premier League Player of the Month” per il mese di febbraio, ovvero l’equivalente del nostro premio come “Calciatore del mese della Serie A”. Curiosamente, il Manchester United nelle ultime 9 gare ha ottenuto ben 6 vittorie e 3 pareggi senza alcuna sconfitta, guarda caso da quando Bruno Fernandes ha iniziato a vestire la casacca dei Red Devils.

Bruno Fernandes, trequartista portoghese classe ‘94, ha iniziato la sua carriera professionistica in Italia cominciando dalle giovanili del Novara fino all’esordio in prima squadra, per poi vestire per tre anni la casacca dell’Udinese e per una sola stagione la maglia della Sampdoria prima di tornare in patria ed esplodere definitivamente con i colori dello Sporting Lisbona addosso; in sei stagioni trascorse in Italia il ragazzo ha collezionato ben 153 presenze condite da 20 gol e 18 assist.

