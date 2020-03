Barcellona, sguardo al futuro: bloccato Lautaro Martinez

Il Barcellona, in attesa di poter riprendere la stagione attuale (il club si sta lottando la Liga con il Real Madrid ed è pienamente in corsa per la Champions), si organizza per il futuro. I continui infortuni di Dembélé e il bisogno di trovare un’alternativa a Suarez hanno portato i blaugrana a guardare in Italia. Il Barca, secondo il quotidiano spagnolo Sport, ha bloccato Lautaro Martinez; l’attaccante nerazzurro guadagna 1.5 milioni fino al 2023 e ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Giocatore completo: forte fisicamente, abile nel colpo di testa, nel tiro da fuori e letale all’interno dell’area di rigore. Ama svariare su tutto il fronte offensivo, caratteristica fondamentale per giocare nel Barcellona. Deve migliorare alcuni aspetti del proprio carattere ma, in prospettiva, parliamo di uno dei giocatori più forti nel suo ruolo. Il progetto interista è sicuramente interessante ma di fronte alla chiamata dei blaugrana (Messi sembra sponsorizzare l’acquisto del Toro) è difficile dare una risposta negativa.

