Inter: rinnova Handanovic

Samir Handanovic sarà nerazzurro fino al 2022! Il capitano dell’Inter prolungherà il suo contratto con i nerazzurri, nonostante i 35 anni Samir Handanovic resta uno dei portieri più forti ed affidabili dell’intero panorama calcistico e pertanto Antonio Conte se lo tiene stretto.

Ciò che risulta meno chiaro a Conte, Ausilio e Marotta è chi dovrà vestire la maglia di secondo portiere dell’Inter: serve un portiere giovane ed affidabile, che possa sostituire Handanovic degnamente all’occorrenza, anche considerati gli infortuni e l’età del portierone sloveno. I nomi che girano sono tre: Daniele Padelli (classe ‘85) che quest’anno non ha convinto quando è stato chiamato in causa e quindi potrebbe svincolarsi a giugno o rinnovare per un altro anno e scalare come terzo portiere, Ionut Radu (classe ‘97) che a fine stagione rientrerà all’Inter dopo i turbolenti prestiti tra Genoa e Parma e che quindi non avrebbe alcun costo, e Juan Musso (classe ’94) dell’Udinese che invece ha una valutazione importante di circa 20 milioni ma che garantirebbe all’Inter un titolare per quando smetterà Handanovic.

Porte girevoli in casa Inter, ma si procederà con la certezza chiamata Samir Handanovic.

