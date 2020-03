Euro2020, tutti vogliono rinviarlo, gli aggiornamenti:

La Uefa sta cercando di prendere tempo, ma la direzione e la volontà delle più importanti leghe europee è stata più volte chiarita: bisogna finire i campionati. L’Europeo ha un cadenza quadriennale e sarebbe più facile da riorganizzare, mentre interrompere le competizioni nazionali genera perdite a tutte le componenti in gioco (federazioni, società, calciatori e televisioni) e avrebbe ripercussioni anche sulla stagione futura. Gli scenari possibili al momento sono due: uno slittamento di Euro2020 al 2021, oppure, ma meno plausibile, a dicembre 2020. La principale ragione di rimandare l’europeo si basa sulla volontà di finire la stagione, mentre non riscuote troppo successo l’idea dei play-off, che comunque non va scartata, mentre per quanto concerne le coppe europee si potrebbe optare per turni a partita singola ed a campo neutro. In un’intervista a Radio Deejay, il presidente della FIGC, Gravina ha espresso la sua sul rinvio di Euro2020:

“Credo che ci siano delle priorità diverse. Capisco il grande valore della socializzazione, l’aspetto economico ma è giusto rinviare gli Europei e dare la priorità alla chiusura dei campionati che sono già iniziati e devono essere terminati.

Ci aspetta un’estate di sport? Mi auguro anche prima. Abbiamo bisogno di un mese e mezzo, due mesi per definire i nostri campionati e lo faremo con la collaborazione di tutte le componenti per poter arrivare alla soluzione migliore. E’ un momento difficile ma abbiamo il dovere di assumerci alcune responsabilità nel saper indicare un nuovo giorno, una nuova alba e cercare di alleggerire le amarezze e il dolore che stanno colpendo il mondo intero”.

L’augurio e le più rosee previsioni ( tendenti all’inverosimile) parlano di una riapertura del campionato tra i primi dieci giorni di maggio, volendo essere un filino più realisti dovremmo aspettare la fine di maggio o l’inizio di giugno; intanto martedì si terrà una videoconferenza nella quale sarà discusso il destino delle competizioni Uefa e così potremmo farci un’idea più chiara su cosa accadrà a Euro2020, all’Europa League ed alla Champions.

