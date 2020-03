Coronavirus, rinviato il consiglio federale

L’argomento principale di questi giorni è, per forza di cose, il coronavirus. Un’emergenza sanitaria senza precedenti che sta paralizzando l’Italia e non solo. Per quanto riguarda la stagione calcistica stiamo entrando in una settimana decisiva per il futuro dei campionati, delle coppe europee ma soprattutto del prossimo Europeo (sempre più concreta l’ipotesi di un rinvio al prossimo anno. In attesa di capire come si potrà andare avanti è di poche ore fa la notizia del rinvio, da parte della FIGC, del rinvio (a data da destinarsi) del consiglio federale in programma il prossimo 23 marzo. Decisione inevitabile che si va ad aggiungere a quelle di alcuni club, come l’Atalanta, che ha deciso di rimandare la ripresa degli allenamenti. Nel frattempo continuano ad aumentare, nel mondo dello sport, i positivi al coronavirus; il Valencia ne ha ben cinque. Probabilmente la decisione di stoppare tutto andava presa prima.

