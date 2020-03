Coronavirus: la UEFA non ferma Champions ed Europa League

Il Coronavirus sta paralizzando l’Italia ma l’UEFA non sembra accorgersi del problema; nonostante Real Madrid e Juventus siano in quarantena (a tal proposito sono state rinviate le gare contro Manchester City e Lione, valide per il ritorno degli ottavi di Champions League) lo spettacolo deve andare avanti. The show must go on con l’Europa League che di giocherà regolarmente almeno per questa sera. La UEFA, infatti, ha rimandato al 17 marzo tramite una riunione la strategia da utilizzare in merito alle due competizioni internazionali per club. Una decisione difficile da capire considerando la velocità di espansione di un virus, il Covid-19, che non guarda in faccia nessuno.

“Il genio ha di bello che somiglia a tutto il mondo e che nessuno gli somiglia.”

Ralf Rangnick è un po’ Wenger, un po’ Völler, un po’ Zorc e un po’ Berlusconi… è un po’ tutti, ma nessuno di questi, perché forse è la perfetta fusione tra questi uomini qui citati. Rangnick è genio calcistico a tutto tondo: giocatore, allenatore, direttore sportivo, scout e dirigente, ed è grazie a questa sua eccezionale polivalenza che si è meritato prima un posto come Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull (proprietario di numerose squadre di calcio come Salisburgo e Lipsia). I risultati ottenuti nei vari campi hanno fatto drizzare le antenne a Gazidis che ora lo vuole come manager tuttofare al Milan, dove prenderebbe il posto dei non troppo concordi Pioli, Boban, Massara e Maldini. Ne abbiamo parlato nel podcast tematico riguardante la Bundesliga.