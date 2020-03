Coronavirus: positivo Gabbiadini

Qualche giorno fa avevamo trattato il caso dell’ex centrocampista della Juventus, Poulsen, che fa parte dello staff tecnico dell’Ajax. L’ex calciatore danese ed altri membri dello staff stanno scontando i quattordici giorni di quarantena, dopo aver partecipato ad una festa, nella quale uno tra gli invitati è risultato positivo al test del coronavirus. Questa mattina l’Hannover, squadra di Bundesliga, ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, la positività del calciatore 23enne Timo Hubers; sembrerebbe che il ragazzo sabato abbia partecipato ad un evento durante il quale è entrato a contatto con una persona successivamente risultata positiva al coronavirus, l’Hannover ha così deciso di sottoporre anche il giovane calciatore al test, di cui oggi è stato confermata la positività. In Inghilterra ha fatto notizia il caso del presidente del Nottingham Forest, Vangekis Marinakis, positivo al virus, che di recente è entrato in contatto con molti dei giocatori dell’Arsenal. I Gunners in serata avrebbero dovuto affrontare il Manchester City per il recupero della ventottesima giornata, la gara è stata rinviata e molti calciatori molto probabilmente dovranno attenersi ai soliti quattordici giorni di quarantena. Sempre in europa, stavolta in Francia, si è sottoposto al test Mbappé, fortunatamente il tampone ha dato esito negativo e l’attaccante francese è stato anche convocato per la partita di Champions contro il Borussia Dortmund. La notizia dell’ultima ora è triste e preoccupante: dopo Daniele Rugani, trovato positivo e asintomatico nella giornata di ieri, sembra essere risultato positivo al COVID19 anche Manolo Gabbiadini.

