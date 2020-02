Podcast Bundesliga

Portare un cognome pesante non è semplice, ne sanno qualcosa Simeone, Chiesa e Kluyvert (solo per citarne alcuni), ne sa sicuramente altrettanto anche Marcus Thuram. Il cognome Thuram è un’eredità pesante per Marcus, la stella meno brillante di un firmamento fatto di trofei e talento nel segno di Lilian, ma il ventiduenne attaccante del Gladbach sta già facendo grandi cose. Caratteristiche, numeri e storia, abbiamo presentato così Marcus Thuram nel podcast settimanale riguardante l’universo Bundesliga.