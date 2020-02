Francoforte-Union: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Eintracht Francoforte vuole riscattare il pesante quattro a zero subito in casa del Borussia Dortmund. L’Union Berlino, reduce dalla sconfitta casalinga con il Leverkusen, cerca stabilità in un campionato con molti alti e bassi. Padroni di casa che scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Trapp protetto dalla coppia difensiva formata da Ilsanker e Abraham mentre le corsie saranno presidiate da Touré e N’Dicka che dovranno alternarsi nella fase di spinta. Davanti la difesa tanta forza fisica e tanto dinamismo grazie alla coppia Sow-Rode. Trequarti con Chandler in mezzo e due come Kamada e Kostic ai lati. L’unica punta sarà André Silva. Ospiti che risponderanno con il 3-4-2-1. In porta spazio a Gikiewicz con Schlotterbeck a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati agiranno Subotic e Friedrich. In mezzo al campo la qualità di Andrich e la forza fisica garantita da Gentner; fondamentali i due esterni, Lenz e Trimmel, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. Sulla trequarti, con il compito di supportare l’unica punta Andersson, troviamo Bulter e Malli. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Francoforte-Union:

Francoforte-Union probabili formazioni:

Probabile formazione Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Touré, Ilsanker, Abraham, N’Dicka; Sow, Rode; Kamada, Chandler, Kostic; André Silva.

Probabile formazione Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Lenz, Andrich, Gentner, Trimmel; Bulter, Malli; Andersson.

Francoforte-Union quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.90 3.60 4.00 2.05 1.70 1.61 2.20 1.91 3.50 4.10 2.05 1.72 1.62 2.15 1.95 3.50 3.89 2.03 1.73 1.60 2.25

Per questa sfida consigliamo due tipologie di scommesse: l’Over2.5 quotato tra l’1.70 e l’1.73 e il Goal la cui variazione va dall’1.60 all’1.62.

Francoforte-Union dove vederla in TV

Per quanto riguarda la partita tra Francoforte e Union non è prevista nessuna copertura televisiva.

Portare un cognome pesante non è semplice, ne sanno qualcosa Simeone, Chiesa e Kluyvert (solo per citarne alcuni), ne sa sicuramente altrettanto anche Marcus Thuram. Il cognome Thuram è un’eredità pesante per Marcus, la stella meno brillante di un firmamento fatto di trofei e talento nel segno di Lilian, ma il ventiduenne attaccante del Gladbach sta già facendo grandi cose. Caratteristiche, numeri e storia, abbiamo presentato così Marcus Thuram nel podcast settimanale riguardante l’universo Bundesliga.