Probabili formazioni Serie A 2019/2020: 25° giornata

La giornata numero 25 di Serie A è alle porte e verrà disputata tra venerdì 21 e domenica 23 febbraio. Si inizierà venerdì con la partita tra Brescia e Napoli. Sabato i tre anticipi: alle ore 15:00 Bologna-Udinese, alle 18:00 la Juventus di Sarri giocherà in casa della SPAL, mentre alle ore 20:45 match di spessore tra Fiorentina e Milan. La domenica, alle 12:30, la Lazio in cerca di punti Scudetto affronterà il Genoa, a Marassi. Alle 15:00 tre partite con Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Lecce. Alle ore 18:00 la Roma di Fonseca scenderà in campo allo Stadio Olimpico, affrontando il Lecce che arriva da tre vittorie consecutive. Il turno si chiuederà con il posticipo della domenica, alle 20:45, in cui saranno protagoniste l’Inter di Antonio Conte e la Sampdoria di Claudio Ranieri. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Serie A.

Probabili formazioni Serie A:

BRESCIA-NAPOLI

Venderdì 21 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Balotelli.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Rui; Ruiz, Zielinski, Demme; Callejon, Mertens, Insigne.

BOLOGNA-UDINESE

Sabato 22 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

SPAL-JUVENTUS

Sabato 22 febbraio ore 18:00

Probabile formazione SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Petagna, Di Francesco.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Bentancur, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA-MILAN

Sabato 22 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Probabile formazione Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Bonaventura; Ibrahimovic.

GENOA-LAZIO

Domenica 23 febbraio ore 12:30

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Pinamonti, Pandev.

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

HELLAS VERONA-CAGLIARI

Domenica 23 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Eysseric, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukievicz, Klavan, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

ATALANTA-SASSUOLO

Domenica 23 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Atalanta: in attesa di Atalanta-Valencia (Champions League)

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Tolojan, Kyriakuols, Romagna, Ferrari, Obiang, Locatelli, Djuricic, Boga, Berardi, Caputo.

TORINO-PARMA

Domenica 23 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Baselli; Belotti.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Caprari.

ROMA-LECCE

Domenica 23 febbraio ore 18:00

Probabile formazione Roma: in attesa di Roma Gent (Europa League)

Probabile formazione Lecce (4-2-3-1): Vigorito; Calderoni, Donati, Rossettini, Lucioni; Barak, Deiola, Majer; Mancosu; Lapadula, Shakhov.

INTER-SAMPDORIA

Domenica 23 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Inter: in attesa di Ludogorets-Inter (Europa League)

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?