Fiorentina-Torino: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sabato 19 settembre riparte il campionato di calcio; la prima giornata di Serie A si aprirà con i due anticipi del sabato: alle 18:00 Fiorentina-Torino, mentre alle 20:45 l’Hellas Verona ospita la Roma. Domenica 20 si parte con la sfida tra Parma e Napoli alle ore 12:30, mentre alle 15:00 il Genoa ospita il Crtotone; alle ore 18:00 il Cagliari affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, ed infine alle 20:45 i ragazzi di Pirlo se la vedranno allo Stadium contro la Sampdoria. Lunedì sera per chiudere la giornata il Milan ospita il Bologna. Ricordiamo anche che tre partite della prima giornata saranno recuperate il 30 settembre: Lazio-Atalanta, Benevento-Inter ed Udinese-Spezia. La Serie A si aprirà con la sfida tra Fiorentina e Torino, due realtà che hanno chiuso la passata stagione non rispettando le aspettative; entrambe puntavano ad una qualificazione in Europa League ed invece sono finite invischiate nella lotta per non retrocedere. I granata dopo la breve esperienza con Longo hanno affidato la panchina all’ex allenatore di Sampdoria e Milan, Giampaolo; la viola invece ha deciso di confermare Iachini, che lo scorso novembre aveva sostituito Vincenzo Montella. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Fiorentina-Torino:

Fiorentina-Torino probabili formazioni:

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamè.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojdova, Izzo, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Lukic, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

Fiorentina-Torino quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni



AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.05 3.60 3.50 1.95 1.75 1.65 2.10 2.00 3.60 3.60 2.00 1.75 / / 2.00 3.50 3.63 2.11 1.65 1.55 2.30

Fiorentina-Torino dove vederla in TV

La partita tra Fiorentina e Torino sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e Now Tv.

