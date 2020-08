Ucraina-Svizzera: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Arena Lviv: alle 20:45 di giovedì 3 settembre 2020 c’è Ucraina-Svizzera, match del gruppo 4 della Lega A. La nazionale allenata da Andrij Ševčenko, vuole provare l’impresa in gruppo difficilissimo dove sono presenti sia la Germania di Joachim Löw, che la Spagna di Luis Enrique. Per farlo però dovrà prima superare l’ostico gruppo svizzero, avversario sicuramente non facile, capace di grandi colpi a sorpresa. Il CT Petkovic è pronto a dare battaglia, per portare i suoi uomini ad una qualificazione alle fasi finali che avrebbe del clamoroso. Insomma, per l’apertura della Nations League 20/21 non si poteva chiedere di meglio. Ucraina e Svizzera si sono sfidate in due precendenti, entrambi finiti in pareggio. Andiamo ora nello specifico, a vedere le probabili formazioni di Ucraina-Svizzera:

Ucraina-Svizzera probabili formazioni:

Probabile formazione Ucraina (4-3-3): Pyatov; Karavayev, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Kovalenko, Sydorchuk; Yarmolenko, Junior Moraes, Tsyhankov. All. Ševčenko

Probabile formazione Svizzera (3-4-3): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Benito, Xhaka, Zakaria, Mbabu; Fassnacht, Ajeti, Steffen. All. Petkovic

Ucraina-Svizzera quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2,75 3,00 2,75 1,70 2,10 1,83 1,95 2,65 2,95 2,80 1,67 2,10 1,83 1,87 2,72 2,95 2,75 1,70 2,03 1,75 /1,96

Ucraina-Svizzera dove vederla in TV

La partita tra Ucraina e Svizzera sarà trasmessa sulle rispettive reti nazionali

