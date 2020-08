Italia-Bosnia Erzegovina: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La nostra nazionale, venerdì 4 settembre 2020, sfida la Bosnia nel gruppo 1 della Lega A. L’artemio Franchi non potrà spingere gli azzurri, però dopo la cavalcata trionfale nel girone di qualificazione agli Europei, Mancini vuole arrivare fino in fondo in questa competizione. Gli ospiti, con il loro capitano e bomber al centro del mercato, vogliono fare a tutti i costi risultato, nonostante i precedenti. Gli incontri fra le due compagini sono stati solo 3, con 2 successi a 1 per i padroni di casa, proprio durante le qualificazione ai Campionati Europei. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Italia-Bosnia Erzegovina:

Italia-Bosnia Erzegovina probabili formazioni:

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Tonali; Zaniolo, Immobile, Insigne. All. Mancini

Probabile formazione Bosnia Erzegovina (4-3-3): Begovic; Krvzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Hajradinovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Hajrovic. All. Prosinecki

Italia-Bosnia Erzegovina quote e pronostico:

Italia-Bosnia Erzegovina dove vederla in TV

La partita tra Italia e Bosnia Erzegovina sarà trasmessa su Rai 1

