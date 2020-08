Lione-Dijon: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Rompe il ghiaccio della seconda giornata di Ligue 1 la sfida tra Lione e Dijon, in programma venerdì 28 agosto alle 21.00. I Gones tornano al Parc Olympique Lyonnais dopo la positivissima avventura in Portogallo nella final eight di Champions League, che ha visto i rossoblù eliminare squadre del calibro di Juventus e Manchester City ed arrendersi soltanto in semifinale contro uno stratosferico Bayern Monaco. La strepitosa cavalcata europea ha permesso di incassare ben 32 milioni di euro di premi ai lionesi, che tuttavia, complice il settimo posto in campionato, non parteciperanno alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Rinviata la partita della prima giornata contro il Montpellier per ovvi motivi, il Lione disputerà la prima di Ligue 1 in opposizione al Dijon, che invece lo scorso turno ha subito una sconfitta per mano dell’Angers. Si preannuncia una stagione complicata per i Gufi, che dovranno inoltre far fronte all’emergenza infortuni in difesa: all’infermeria, oltre a Coulibali, si è aggiunto anche Muzinga, che nell’ultima gara ha riportato un infortunio ai bicipiti. Esclusi dai convocati di Jobard ci sono anche Baldé, Tavares, Benzia, Ngonda, Younoussa, Ntumba e Diop, che non può giocare contro la sua ex a squadra, il Lione, a causa di una clausola. Dall’altra parte Garcia si è privato di Da Silva, Kadewere e di Houssem Aouar, risultato positivo al COVID-19 nelle ultime ore. I pronostici vertono a favore dell’OL, ma la prolungata esperienza dei rossoblù nella fase finale di Champions League può influire notevolmente sulla condizione fisica. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Lione-Dijon:

Lione-Dijon formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer; Marcelo; Marcal; Dubois; Guimaraes; Caqueret; Cornet; Depay; Toko-Ekambi; Dembele.

Formazione ufficiale Dijon (4-3-3): Gomis; Ngouyamsa; Lautoa; Ecuele Manga; Chafik; Amalfitano; Marie; Ndong; Ebimbe; Chouiar; Scheidler.

Lione-Dijon dove vederla in TV

La partita tra Lione e Dijon sarà trasmessa su DAZN.

