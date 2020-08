Brest-Marsiglia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Debutto disastroso nella Ligue 1 Uber Eats per il Brest, che allo Stade de Costières è stato sbaragliato 4-0 dal Nimes. Al primo goal dei Crocos siglato all’ottavo minuto da Denkey non hanno accennato nessuna reazione gli uomini di mister Dall’Oglio, che ora, a causa dell’irragionevole espulsione di Chardonnet allo scadere del match e in virtù dell’indisponibilità di Bain, Perraud ed Herelle, ha di fronte una preoccupante emergenza difensiva in vista della sfida contro il Marsiglia, in programma domenica 30 agosto alle 21.00. Anche l’incontro stesso è in emergenza e a forte rischio rinvio: i provenzali infatti, martedì 25 agosto, hanno annunciato la positività al COVID-19 di altri tre giocatori (Sarr, Alvaro e Ngapandouetnbu), che si aggiungono agli altri cinque casi accertati in casa Marsiglia (Amavi, Mandanda, Rongier, Lopez e Payet). Posticipata la gara contro il Saint Etienne, può avere lo stesso destino anche la partita tra il Brest e l’OM. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Brest-Marsiglia:

Brest-Marsiglia probabili formazioni:

Probabile formazione Brest (4-2-3-1): Larsonneur; Pierre-Gabriel; Baal; Duverne; Faussurier; Diallo; Belkebla; Honorat; Faivre; Le Douaron; Cardona. All. Olivier Dall’Oglio

Probabile formazione Marsiglia (4-2-3-1): Pelé; Rocchia; Balerdi; Caleta-Car; Sakai; Kamara; Strootman; Sanson; Radonjic; Benedetto; Thauvin. All. André Villas-Boas

Brest-Marsiglia quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Brest-Marsiglia dove vederla in TV

La partita tra Brest e Marsiglia sarà trasmessa su DAZN.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.