Metz-Monaco: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il match tra Metz e Monaco, valevole per la seconda giornata di Ligue 1, verrà disputato domenica 30 agosto alle 15.00. I Grenats si giocano contro i monegaschi la prima partita ufficiale della nuova stagione, dopo che la sfida con il Paris-Saint-Germain è stata rinviata a causa della Champions League. Arrivati quindicesimi nella scorsa edizione di Ligue 1, i Messins hanno partecipato a quattro amichevoli nel corso del mese di agosto, portando a casa tre vittorie, contro Mechelen, Strasburgo e Dijon, e un pareggio con il Montpellier. Tuttavia, nella gara di preparazione contro gli Montpelliérains, organizzata in sostituzione alla partita annullata col PSG, il centrale del Metz Boye è dovuto uscire per dolori muscolari e sarà pertanto assente contro il Monaco, come Traore, N’Doram, Vagner e Diallo. I Rouges et Blancs, che nell’ultimo turno hanno conquistato un punto dopo essere sotto di due reti col Reims, dovranno invece fare a meno di Fabregas, Jovetic e Pellegri. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Metz-Monaco:

Metz-Monaco probabili formazioni:

Probabile formazione Metz (4-3-3): Oukidja; Centonze; Bronn; Boye; Delaine; Maiga; Pajot; Angban; Boulaya; Niane; Nguette. All. Vincent Hognon

Probabile formazione Monaco (4-2-3-1): Lecomte; Ballo-Toure; Disasi; Badiashile; Aguilar; Tchouameni; Golovin; Fofana; Gelson Martins; Henry Onyekuru; Ben Yedder. All. Niko Kovac

Metz-Monaco quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.60 3.50 2.05 1.75 1.95 1.80 1.90 3.60 3.30 2.05 1.78 1.95 1.80 1.91 3.68 3.40 2.06 1.80 1.94 1.77 1.98

Metz-Monaco dove vederla in TV

La partita tra Metz e Monaco sarà trasmessa su DAZN.

