Angers-Bordeaux: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Alle 15.00 di domenica 30 agosto andrà in scena la sfida tra Angers e Bordeaux, gara valida per la seconda giornata di Ligue 1. II Noirs & Blancs sono reduci da un successo di misura maturato al Gaston Gerard di Dijon, espugnato grazie alla marcatura di Traore, i Marines et Blancs da un risultato a reti bianchi col Nantes, che non è stato in grado di surclassare il Bordeaux con un uomo in più. Al ventesimo del primo tempo è stato infatti espulso il centrocampista dei girondini Zerkane, il primo cartellino rosso della corrente edizione di Ligue 1. Oltre al franco-algerino, per la sfida di Angers mister Gasset dovrà fare a meno anche di Pablo e Adli. I padroni di casa invece si dovranno privare di Doumbia, infortunatosi nell’ultima partita, e di Ait Nouri, tornano infine disponibili Manceau e Bakohen. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Angers-Bordeaux:

Angers-Bordeaux probabili formazioni:

Probabile formazione Angers (4-5-1): Bernardoni; Bamba; Traoré; Thomas; Ebosse; Santamaria; Fulgini; Mangani; Thioub; Pereira Lage; Bakohen. All. Stéphane Moulin

Probabile formazione Bordeaux (4-3-3): Costil; Sabaly; Koscielny; Baysse; Poundjé; Otavio; Basic; Pardo; De Preville; Hwang; Maja. All. Jean-Louis Gasset

Angers-Bordeaux quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.25 3.10 3.50 1.50 2.40 2.10 1.66 2.15 3.10 3.60 1.57 2.30 2.00 1.72 2.27 3.15 3.42 1.57 2.30 1.98 1.77

Angers-Bordeaux dove vederla in TV

La partita tra Angers e Bordeaux sarà trasmessa su DAZN.

