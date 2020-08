Strasburgo-Nizza: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Con il rinvio di Lens-PSG a settembre sarà Strasburgo-Nizza la terza sfida della seconda giornata di Ligue 1, con le due compagini che si affronteranno sabato 29 agosto alle 21.00 presso lo Stade de La Meinau. Alla prima di campionato gli alsaziani hanno subito uno sgambetto dai neopromossi del Lorient, che è stato in grado di ribaltare il vantaggio iniziale dello Strasburgo targato Chahiri con tre reti firmate Wissa, Grbic e Hamel. Può dire il contrario il Nizza, che contro il Lens è riuscito invece a vincere 2-1 dopo essere clamorosamente sotto 0-1; da segnalare la sontuosa prestazione di Amine Gouiri, che all’età di 20 anni è diventato il più giovane giocatore del Nizza a segnare una doppietta all’esordio con il club nelle ultime 70 stagioni. Vedremo se il baby prodigio ex Lione riuscirà a ripetersi anche a Strasburgo, dove gli Aquilotti non vincono addirittura dal lontano 2008.

In vista del match di sabato l’allenatore del Racing Laurey non potrà contare su Sels, Siby, Lebeaue e Mothiba; può tornare invece dall’infermeria Dimitri Lienard. Diversamente Vieira dovrà far fronte agli infortuni di Atal, Boudaoui, Myziane, Danilo e Bambu e alla positività al COVID-19 di tre dei suoi giocatori: Nsoki, Lopes e Brazao. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Strasburgo-Nizza:

Strasburgo-Nizza probabili formazioni:

Probabile formazione Strasburgo (3-4-1-2): Kawashima; Mitrovic; Koné; Simakan; Carole; Lala; Prcic; Sissoko; Thomasson; Ajorque; Chahiri. All. Thierry Laurey

Probabile formazione Nizza (4-3-3): Benitez; Lotomba; Pelmard; Dante; Kamara; Thuram; Schneiderlin; Lees-Melou; Claude-Maurice; Dolberg; Gouiri. All. Patrick Vieira

Strasburgo-Nizza quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.20 3.40 3.30 1.72 2.00 1.80 1.90 2.15 3.40 3.20 1.78 1.95 1.80 1.91 2.26 3.35 3.23 1.78 1.97 1.80 1.94

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Strasburgo-Nizza dove vederla in TV

La partita tra Strasburgo e Nizza sarà trasmessa su DAZN.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.