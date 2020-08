Rennes-Montpellier: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il secondo match della seconda giornata di Ligue 1 vede affrontarsi sabato 29 agosto alle 17.00 Rennes e Montpellier. Nello scorso turno i rossoneri bretoni hanno collezionato un pareggio contro il Lille, che, in vantaggio nel primo tempo con Bamba, è stato recuperato nella ripresa da Da Silva; niente partita invece per gli Héraultais, che dovevano scontrarsi con il Lione ma la qualificazione dei Gones alla semifinale di Champions League ha spostato tutto a settembre. In compenso gli uomini di Der Zakarian, che nella stagione precedente si sono posizionati ottavi, hanno disputato un amichevole il 22 agosto in accordo col Metz, che, per quanto il Montpellier fosse favorito, è riuscito a strappare un insperato 1-1. Mister Julien Stéphan escluderà dalla gara gli infortunati Siliki e Nyamsi, lo squalificato Boey e infine Traore e Grenier, entrambi finiti sul mercato; l’allenatore degli occitani deve fare a meno di Mollet e Delort, risultati positivi al COVID-19, e degli acciaccati Hilton, Mavididi, Yun Il-Lok e Cozza. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Rennes-Montpellier:

Rennes-Montpellier probabili formazioni:

Probabile formazione Rennes (4-3-3): Mendy; Aguerd; Maouassa; Da Silva; Soppy; Martin; Camavinga; Nzonzi; Raphinha; Niang; Terrier. All. Julien Stéphan

Probabile formazione Montpellier (5-4-1): Omlin; Souquet; Congré; Mendes; Oyongo; Ristic; Ferri; Savanier; Le Tallec; Chotard; Laborde. All. Michel Der Zakarian

Rennes-Montpellier quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.00 3.30 4.00 1.60 2.20 1.95 1.75 1.95 3.30 4.00 1.65 2.15 2.00 1.72 2.03 330 3.93 1.67 2.12 1.90 1.84

Rennes-Montpellier dove vederla in TV

La partita tra Rennes e Montpellier sarà trasmessa su DAZN.

