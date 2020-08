Siviglia-Inter: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Europa League 2019/2020 giunge al termine: è tempo di finale, è tempo di Siviglia-Inter. Venerdì 21 agosto alle ore 21:00 le due compagini si affronteranno al RheinEnergieStadion di Colonia per stabilire quale tra questi due splendide square si laureerà campione. Il Siviglia di Julen Lopetegui approda in finale dopo aver eliminato Cluj, Roma, Wolverhampton e Manchester United, mentre l’Inter di Conte ha avuto la meglio su Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. Il Siviglia è un habitué della Europa League essendo arrivata in finale sei volte ed avendola vinta in cinque occasioni (Coppa UEFA compresa), mentre per noi italiani è la prima volta che arriviamo in fondo a questa competizione da quando ha cambiato nome e formula. Julen Lopetegui non avrà a disposizione il lungo degente terzino destro Corchia per questa partita mentre Antonio Conte dovrà fare a meno dell’incursore Matías Vecino. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Siviglia-Inter:

Siviglia-Inter probabili formazioni:

Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En Nesyri, Ocampos. All. Julen Lopetegui

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Antonio Conte

Siviglia-Inter quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.30 3.40 2.20 1.75 1.95 1.75 1.95 3.40 3.25 2.20 1.70 2.05 1.83 1.87 3.48 3.40 2.18 1.84 1.93 1.75 2.04

Probabilmente andremo controcorrente ma ci aspettiamo una gara chiusa e molto tattica, perciò suggeriamo il NO GOAL e l’UNDER 2,5. Se volete andare sul vincitore secco allora non possiamo che tifare (e consigliare) il segno 2, cioè l’Inter .

Siviglia-Inter dove vederla in TV

La partita di Europa League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e, eccezionalmente, anche su TV8.

