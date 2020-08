Bordeaux-Nantes: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La prima partita della Ligue 1 2020/21 (la gara inaugurale doveva essere tra Marsiglia e Saint Etienne, ma è stata rinviata a causa della positività di quattro giocatori dei provenzali al COVID-19) vede scontrarsi sabato 22 agosto alle 17.00 Bordeaux e Nantes, due squadre che hanno terminato la passata stagione contigue in classifica, rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione, tra l’altro a pari punti (37). Gli ultimi precedenti tra le due compagini, tuttavia, parlano chiaro: i girondini sia all’andata sia al ritorno dello scorso torneo di Ligue 1 hanno battuto i canarini, con questi ultimi che non espugnano il Metmut Atlantique di Bordeaux addirittura dal febbraio del 2016, in occasione di un incontro di Coupe de France, altrimenti, restando nella massima divisione francese, bisogna risalire al 2013. Il grande assente di questo “derby atlantico”sarà il difensore centrale dei Marines et Blancs Pablo, vittima a marzo di una rottura del crociato: dovrebbe rientrare dall’infortunio ad ottobre. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Bordeaux-Nantes:

Bordeaux-Nantes probabili formazioni:

Probabile formazione Bordeaux (4-2-3-1): Costil; Mexer; Koscielny; Benito; Sabaly; Otavio; Pardo; Adli; Maja; Preville; Oudin. All. Paulo Sousa

Probabile formazione Nantes (4-2-3-1): Lafont; Girotto; Pallois; Traoré; Appiah; Touré; Abeid; Louza; Simon; Coulibaly; Blas. All. Christian Gourcuff

Bordeaux-Nantes quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.00 3.30 1.40 2.70 2.25 1.57 2.35 3.00 3.25 1.42 2.75 2.30 1.55 2.46 2.95 3.17 1.41 2.70 2.20 1.60

Bordeaux-Nantes dove vederla in TV

La partita tra Bordeaux e Nantes sarà trasmessa su DAZN.

