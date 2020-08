Wolverhampton-Siviglia: Formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Martedi 11 Agosto alle ore 21.00 la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg ospiterà il match tra Wolverhampton e Siviglia, partita valida per il quarto di finale di Europa League. Nuno Espiríto Santo dovrebbe puntare sul 3-5-2 con avanti Adama Traorè libero di spaziare a destra e sinistra del bomber Raul Jimenez (4 gol in questa Europa League) dalla panchina Diogo Jota. Centrocampo di stampo portoghese con gli inamovibili Moutinho e Neves, irrobustito da Dendoncker. Boly, Coady e Saïss comporranno il terzetto difensivo.

Lopetegui salvo particolari sorprese va verso la conferma degli stessi 11 che hanno eliminato la Roma. Al centro della difesa ci saranno Diego Carlos e Koundè, tra le migliori sorprese di questa stagione, i terzini saranno il veterano Navas e il talentino in prestito dal Real Madrid Reguillón. Chiavi del centrocampo in mano alla classe di Banega, pronto a imbeccare la velocità del tridente Ocampos, En-Nesyri, Munir. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Siviglia:

Wolverhampton-Siviglia formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Wolverhampton (3-5-2): R.Patricio; Boly, Coadi, Saïss; Doherty, Moutinho, Dendoncker, Neves, Vinagre; Adama, Jimenez.



Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundè, D.Carlos, Reguilón; Fernando, Jordàn, Banega; Suso, En-nesyri, Ocampos.

Wolverhampton-Siviglia dove vederla in TV

La partita tra Wolverhampton e Siviglia sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.