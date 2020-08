Manchester United-LASK: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Manchester United, dopo aver chiuso la Premier League con la conquista per la prossima Champions, è pronto a tornare in Europa League con la consapevolezza di essere la principale candidata alla vittoria finale. Una sfida, contro il Lask, che servirà solo come allenamento visto il cinque a zero con cui i Red Devils hanno chiuso la pratica nella gara di andata. I padroni di casa si schiereranno con il 4-3-3. Tra i pali Romero con la linea difensiva composta da Bailly e Maguire mentre le corsie saranno presidiate da Shaw e Williams il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’equilibrio garantito da Fred con due come McTominay e Fernandes pronti a dare qualità e quantità al centrocampo. In avanti Ighalo sarà supportato da due come James e Mata. Ospiti che invece si schiereranno con il 3-4-3. Tra i pali spazio a Schlager con la linea difensiva guidata da Trauner ai cui lati agiranno Ramsebner e Ranftl. In mezzo al campo la qualità di Michorl e due come Holland e Renner a provare a supportare la fase difensiva dagli attacchi dei Red Devils. In avanti Tetteh e Frieser supporteranno l’unica punta Klauss. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Manchester United-LASK:

Manchester United-LASK probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester United (4-3-3): Romero; Shaw, Bailly, Maguire, Williams; Fernandes, Fred, McTominay; James, Ighalo, Mata.

Probabile formazione LASK (3-4-3): Schlager; Ramsebner, Trauner, Ranftl; Reiter, Holland, Michorl, Renner; Tetteh, Klauss, Frieser.

Manchester United-LASK quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.22 6.00 12.00 / / 2.10 1.66 1.22 6.25 11.00 2.35 1.53 2.05 1.70 1.24 6.15 12.30 2.42 1.52 2.00 1.75

Consigliamo l’Uno tra l’1.22 e l’1.24

Manchester United-LASK dove vederla in TV

Al momento non è disponibile nessuna informazione

