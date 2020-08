Shakhtar-Wolfsburg: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Torna l’Europa League e, prima di iniziare la giostra delle final eight, bisogna completare il quadro degli ottavi di finale. Uno dei match in programma è quello che mette di fronte Shakhtar-Wolfsburg; all’andata il club ucraino si è imposto due a uno in terra tedesca ma, a distanza di cinque mesi e con una situazione completamente diversa, possono esserci delle sorprese. I padroni di casa scenderanno in campo, molto probabilmente, con il 4-2-3-1. Tra i pali Pyatov con la linea difensiva guidata dalla coppia formata da Kryvtsov e Matviyenko mentre sulle corsie agiranno Dodo e Ismaily che dovranno alternarsi nella fase di spinta. Davanti la difesa ci sarà l’intelligenza tattica di Antonio e la forza fisica garantita da Kovalenko. La punta, Junior Moraes, sarà supportato dal tridente composto da Tete, Alan Patrick e Taison in grado di garantire tanta qualità. Ospiti con il solito 4-3-3. Tra i pali spazio a Casteels con la linea difensiva composta da Mbabu e Roussillon sulle corsie mentre in mezzo Brooks sarà affiancato da Knoche. In mezzo al campo Schlager con due come Gerhardt e Arnold a dare qualità e forza fisica al centrocampo. In avanti Weghorst sarà supportato da Mehmedi e Brekalo. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Shakhtar-Wolfsburg:

Shakhtar-Wolfsburg probabili formazioni:

Probabile formazione Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Antonio, Kovalenko; Tete, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.

Probabile formazione Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Gerhardt, Schlager, Arnold; Mehmedi, Weghorst, Brekalo

Shakhtar-Wolfsburg quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.30 3.60 2.90 2.10 1.66 1.57 2.25 2.30 3.40 2.90 2.05 1.70 1.60 2.20 2.37 3.60 2.93 2.11 1.70 1.57 2.36

Consigliamo il GOAL tra l’1.57 e l’1.60

Shakhtar-Wolfsburg dove vederla in TV

Al momento non è disponibile nessuna informazione

