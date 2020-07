Udinese-Lecce: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Grazie al successo in terra sarda contro il Cagliari, l’Udinese non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Gotti per questa sfida si ritrova però senza Jajalo, Mandragora, Nuytinck, Prodl, Teodorczyk (infortunati) e Larsen (squalificato). Il Lecce invece si gioca tutto, reduce dal ko contro il Bologna, deve vincere per forza e sperare che il Genoa non vinca per coltivare ancora la speranza di salvezza. Poche speranze come affermato anche dal tecnico Liverani, che non avrà lo squalificato Rispoli e l’infortunato Deiola che ha concluso la sua stagione. La gara sarà diretta da Orsato di Schio. Nel massimo torneo calcistico italiano in terra friulana non si è mai pareggiato con queste due compagini in campo. 11 successi per l’Udinese e solo 2 per il Lecce. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Udinese-Lecce;

Udinese-Lecce formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Udinese(3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski

Formazione ufficiale Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Shakov, Saponara; Lapadula

Udinese-Lecce dove vederla in TV

La partita tra Udinese ed Lecce sarà trasmessa su Sky, Sky Go e Now Tv

Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter. Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

