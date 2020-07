Genoa-Hellas Verona: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Marassi sarà uno dei tanti palcoscenici che si esibiranno per l’ultima volta in A domenica, ospitando la gara interna del Genoa contro l’Hellas Verona. Stagione al cardiopalma per i rossoblù che hanno fatto dormire pochi sogni tranquilli ai loro tifosi vista la scoppiettante lotta salvezza messa in scena con il Lecce fino all’ultima giornata. Molti gli errori commessi che dovranno servire da linea guida nella costruzione della prossima stagione, evitando, come accade ormai da anni, di ricommettere gli stessi banali errori. Per gli ospiti, invece, solo elogi. Stagione nettamente al di sopra delle aspettative, con Europa sfiorata per via dell’inesperienza, ma tutto sommato più che sufficiente. Sicuramente la società vorrà ripartire da queste basi solide per far diventare l’Hellas una solida realtà del massimo campionato italiano. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Genoa-Hellas Verona:

Genoa-Hellas Verona probabili formazioni:

Probabile formazione Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga, Masiello; Jagiello, Schone, Lerager, Cassata; Pinamonti, Pandev

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1) : Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagli; Di Carmine

Genoa-Hellas Verona quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni



Genoa-Hellas Verona dove vederla in TV

La partita tra Genoa e Hellas Verona sarà trasmessa su DAZN.

Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter. Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

