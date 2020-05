Atalanta, calciatori a Zingonia per l’allenamento individuale

Tornare alla normalità e sconfiggere il virus, prima di tutto, questo è sempre stato l’obiettivo principale della città di Bergamo. Per parlare profano, però, uno degli obiettivi importanti ma meno nobili era anche quello di riprendere con gli allenamenti: per tornare ad una parvenza di normalità, per quanto possibile, e per farsi trovare pronti qualora il campionato di calcio ripartisse in estate per portare a termine la stagione 2019/2020.

Quest’oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia si è riabbracciata un po’ di quella normalità tanto sperata negli ultimi due mesi. Come riportato da Bergamo e Sport, quest’oggi i calciatori dell’Atalanta si sono ritrovati sui campi di Zingonia, dal campo principale al campo 5, dove si sono allenati per riprendere confidenza col campo e sicurezza dopo i mesi di paura passati in casa; i calciatori si sono allenati agli ordini di Gasperini e del suo staff, tutti a distanza di sicurezza e tutti rigorosamente muniti di mascherina. Al campo era presente anche l’AD Luca Percassi, figlio del presidente dell’Atalanta.

Ancora niente sessioni di squadra però, non finché una nuova delibera del Ministro dello Sport e del Governo non lo permetterà; ripresa di gruppo che comunque al momento è prevista per il 18 maggio salvo ulteriori ripensamenti e contrordini. Al momento a Zingonia restano inaccessibili palestre e spogliatoi, mentre l’unico calciatore contagiato esonerato dall’allenamento per il momento resta il portiere Marco Sportiello.

Gli allenamenti proseguiranno con le stesse modalità anche nei prossimi giorni, sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dalle linee guida formulate dal Governo. Tra i presenti sui campi del Cento Sportivo di Zingonia quest’oggi figuravano Muriel, Zapata, Toloi, Papu Gomez, Malinovskyi e Caldara.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!