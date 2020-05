Il Manchester United guarda in Serie A e punta Lozano

Il Corriere dello Sport riporta l’indiscrezione riguardante l’interesse del Manchester United per Hirving Lozano. L’ex calciatore del PSV Eindhoven ha vissuto una stagione complicata a Napoli con molte ombre e poche luci; l’esterno messicano è un classe 95 e l’estate scorsa De Laurentiis ha speso quasi 40 milioni per portarlo alla corte di Ancelotti, l’investimento, per ora, non ha ripagato ma il patron del Napoli non lo lascerà partire per una cifra scontata. I Red Devils fiutano l’affare, consci di quanto fruttò l’acquisto del Chicharito Hernandez in termini di marketing, ma come detto poco fa, sarà difficile portarlo via da Napoli. Lozano piace in Premier League, infatti non è solo lo United a seguirlo, ma ci sono anche l’Arsenal, il Tottenham e l’Everton; le squadre britanniche negli ultimi anni non si sono fatte problemi a sborsare cifre molto elevate per acquistare dei giocatori della Serie A, quindi non ci sarebbe da stupirsi se dovesse arrivare un’offerta intorno ai 40 milioni, ed a quel punto il patron azzurro potrebbe decidere di rientrare dell’investimento, considerando anche che da quanto c’è Gattuso alla guida della squadra Lozano ha trovato poco spazio.

