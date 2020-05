Serie A, possibile ripresa del campionato il 13 Giugno

Al termine dell’assemblea di Lega Serie A si è deciso, all’unanimità, di voler terminare la stagione corrente.Questo il comunicato ufficiale: “L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in riunione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa, ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società”.

è stato, inoltre, presentato un protocollo sulla ripresa del campionato (non sugli aspetti medici ma logistici) e un paio di bozze del nuovo calendario. Al momento, secondo Sky Sport, pare sia emersa la data del 13 giugno . Fondamentale, in tal senso, l’incontro per il protocollo medico per la ripresa degli allenamenti. Qualora il Governo dovesse accettarlo darebbe il via libera definitivo.

Nel frattempo i presidenti della Regione Emilia-Romagna e della Regione Campania hanno dato il via alla ripresa degli allentamenti nelle rispettive regioni. Dal 4 Maggio Spal, Sassuolo, Bologna, Parma e Napoli riprenderanno ad allenarsi.

Ne abbiamo parlato qui.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!